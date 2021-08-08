Обзор СМИ Кавказа 2 - 8 августа

Дагестан участвует в новой Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ. Цель программы - получение достоверных и актуальных сведений о количественных характеристиках и границах земель сельскохозяйственного назначения, вовлечение в оборот 13,2 млн га неиспользуемых сельхозземель, предотвращение от выбытия и сохранение не менее 3,6 млн га мелиорированных земель. Кроме того, планируется агро- и фитохимическая мелиорация на площади 2,8 млн га и обеспечение водного режима гидромелиоративных систем на площади 1,35 млн га.

Реализация программы будет осуществляться в пяти направлениях. На первом этапе, в ближайшие пять лет, намечено создать достоверную базу данных, в которой появятся сведения о земельных участках в регионах, которые предполагается вовлечь в оборот. На достижение этих целей из федерального бюджета до 2031 года запланировано направить более 530 млрд рублей, пишет газета "Дагестанская правда".

Как завил председатель правительства республики Абдулпатах Амирханов, несмотря на обилие водных ресурсов в регионе, есть проблемы с водообеспечением, в том числе и поливной водой. Поэтому необходимо пользоваться благами госпрограммы, направленной на устойчивое развитие АПК, на основе расширения фонда земель сельхозназначения, а также восстановления мелиоративного комплекса. Более 86% территории Дагестана занимают земли сельскохозяйственного назначения. В последние годы принимаются меры по исполнению земельного законодательства, направленные на вовлечение в оборот неиспользуемой пашни и повышение урожайности сельскохозяйственных культур. В то же время неиспользуемыми остаются еще 65 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе 38,5 тыс. га пашни, то есть более 8% самой ценной категории угодий. С учетом засушливости природно-климатических условий республики, ведение сельхозпроизводства на большей части земель представляется возможным только на орошении. Кроме того, немалая часть земель заросла кустарниками или подвержена процессам деградации, и для вовлечения их в оборот требуется провести соответствующие мелиоративные мероприятия. В этих условиях принятая программа представляет чрезвычайную актуальность для Дагестана и обуславливает необходимость принятия мер по обеспечению широкого участия в ней. В рамках мероприятий госпрограммы в Дагестане возможно провести работу по вовлечению в оборот более 10 тыс. га земель сельхозназначения в ближайшие 3 года и 7,6 тыс. га в 2025–2026 годы.

Министр сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталов сообщил, что в части реализации новой государственной программы в настоящее время идет работа по сбору необходимых сведений и материалов, связанных с реализацией данной госпрограммы, направлены запросы в муниципальные образования о предоставлении информации об имеющихся земельных участках сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, а также о земельных участках, выделяемых в счет невостребованных земельных долей.

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В рамках утвержденной в 2019 году региональной программы "Чистая вода" в Карачаево-Черкесии идет масштабное строительство различных водозаборных и водоподготовительных сооружений, магистральных и разводящих сетей. Ранее в рамках ежегодного Доклада-Послания об основных результатах деятельности правительства КЧР по социально-экономическому развитию в 2020 году глава республики Рашид Темрезов сообщил, что к 2022 году бесперебойное качественное водоснабжение появится в 24 населенных пунктах КЧР с общей численностью 45 тыс. человек, пишет местная газета "День республики".

Как рассказал на пресс-конференции, посвященной ходу реализации программы, заместитель председателя правительства КЧР – министр строительства и ЖКХ КЧР Евгений Гордиенко, строительство межрайонного группового водопровода Усть-Джегутинского и Прикубанского районов позволит обеспечить качественным водоснабжением население 11 населенных пунктов общей численностью 11577 человек. В 2019-2020 годах здесь уже проложено 4,3 км водопроводных сетей, теперь ведутся работы по устройству двух резервуаров по 1000 куб. м каждый. Объект намечено сдать к декабрю 2021 года. Продолжается активное строительство Карачаевского группового водопровода, который наладит водоснабжение Карачаевского и Усть-Джегутинского районов, а также Карачаевского городского округа, это 11 населенных пунктов численностью 26721 человек. Завершение строительства намечено на декабрь 2022 года. Ведутся работы по водоснабжению и в Ногайском районе. Скоро почти 5 тыс. жителей Эркен-Шахарского сельского поселения тоже будут с водой. Здесь в рамках проекта планируется устройство водозабора, двух резервуаров по 1000 куб. метров каждый и станции водоочистки, а также монтаж насосной станции. До конца текущего года все намеченное будет выполнено.

С 2022 года начнется проектирование объектов группового самотечного водоснабжения 33 населенных пунктов. Реализация этих проектов позволит наладить качественное, отвечающее всем санитарно-эпидемиологическим требованиям и бесперебойное водоснабжение для почти 60 тыс. человек в 5 муниципальных районах КЧР. Сейчас ведется сбор необходимых разрешительных документов и информации для предпроектной подготовки, после чего строительство объектов будет реализовано с 2023 года в рамках федерального проекта "Чистая вода" и национального проекта "Жилье и городская среда". Таким образом, поэтапно к 2030 году в рамках реализации этих проектов в КЧР предполагается обеспечение чистой питьевой водой 100% жителей региона.

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"Спутник-Абхазия" информирует, что на круглом столе в Сухуме, специалисты обменялись мнениями о современном состоянии абхазской экономики и путях ускорения экономического роста страны. Сотрудник Института экономики и права Ахра Аристава считает, что уровень жизни, доходы населения, образование, медицина, наука в республике должны соответствовать стандартам, которые приняты во всем мире. С 2014 года, благодаря подписанному договору с РФ, Абхазия подключена к глобальному проекту – евразийская интеграция. "Наше государство должно соответствовать этим стандартам, и мы все хотим, чтобы стандарты доходов населения, образования, науки, культуры, обороны – соответствовали. Я считаю, что мы должны подумать, что мы можем предложить для того, чтобы выровняться с нашими соседями", - сказал Аристава.

Руководитель общественной организации "Абхазское народное движение", бывший министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, отметил, что если взять ВВП на душу населения, то среди этих 15 стран-бывших республик СССР есть государства, где экономическая ситуация намного хуже, чем в Абхазии, это Таджикистан, Узбекистан. Среди стран, которые имеют частичное признание, или вовсе не имеют признания странами членами ООН, Абхазия стоит на первом месте. Однако, это не говорит о том, что Абхазия достигла высокого уровня развития экономики, который мог бы устроить жителей. "Номинальный ВВП на душу населения в Абхазии достигает порядка двух тысяч долларов США. Для сравнения, аналогичный показатель в РФ – порядка 11-12 тыс. долларов. Если Абхазия поставит перед собой цель увеличить экономическое развитие в четыре раза, то ей это удастся сделать", - считает Ардзинба. "Это реально, учитывая нашу специфику, нашу экономическую составляющую. Развитие Абхазии ограничивают как внешние, так и внутренние факторы. На мой взгляд, мы не до конца избавились от внутренних ограничителей, для того, чтобы опускать руки и говорить о том, что есть внешние факторы, которые не дают нам развиваться. Внутренние ограничители связаны с рынком труда, системой образования, которая, к сожалению, пока не вполне дает продукт, который востребован на рынке труда", - считает экс-министр экономики. Он добавил, что ставя перед собой задачу развития страны, необходимо параллельно заниматься и привлечением инвестиций, а также инвестициями в свое собственное население, чтобы оно было конкурентоспособным в новых условиях.

Говоря о проблемах развития республики, директор Института экономики Заур Шалашаа сказал, что большую часть из них Абхазия может решить только при помощи стратегического партнера – России. "В этом смысле я передаю мнение научного сообщества, системы Академии наук Абхазии. Когда заключают договоры между Абхазией и Россией, наши власти недостаточно аргументированно доносят мнение нашего общества, в том числе научного сообщества", - сказал он. Одним из факторов, который мешает эффективному развитию Абхазии экономист назвал раздутый чиновничий аппарат и аппарат судебной системы. "Первое место занимает Абхазия по количеству судей на душу населения в сравнении с западноевропейскими странами, Россией, постсоветскими странами. В судебной системе и в чиновничьем аппарате очень много непроизводительных затрат мы производим", - сказал Шалашаа.

Председатель комитета Народного Собрания по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр оценила экономическое состояние страны как худшее за новейшую историю республики. "С точки зрения законодательства разработана стратегия развития Абхазии, там наши ученые все расписали, есть правила игры, по которым обязано жить государство. Экономику не надо развивать, ей не надо мешать развиваться, она развивается, когда все прописано, когда определены правила, нормативно-правовые акты", - пояснила депутат. Социальное положение граждан республики Смыр оценила как неудовлетворительное. "Сейчас идет верстка бюджета на 2022 год, пенсия составляет 2500 рублей, прожиточный минимум – семь тысяч, минимальная оплата труда в бюджетной сфере начинается от двух тысяч и выше. Как при таких доходах должен жить человек", - задалась вопросом парламентарий. Она считает, что для улучшения состояния экономики нужно активно внедрять безналичный расчет. Банковская система относительно неплохо развита в Абхазии, есть и цифровые подписи, и документооборот налажен. Создали свою платежную систему "АПРА", она номинально существует, но при этом денежное обращение происходит, в основном, наличными.

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Более 2400 безработных жителей Северной Осетии смогли трудоустроиться через службу занятости населения в 2021 году. Число трудоустроенных граждан на август в четыре раза выше прошлогоднего показателя и почти вдвое превышает допандемийный 2019 год. Об этом сообщает газета "Северная Осетия" со ссылкой на информацию председателя профильного ведомства Альбину Плаеву на заседании координационного комитета содействия занятости населения.

Как отметила Плаева, это стало возможным благодаря мобилизации резервов: более качественного сбора вакансий, смены формата работы службы занятости – с заявительного на проактивный, а также новым программным продуктам. "Ежемесячно в базу ведомства стекается информация о более чем 1200 вакансиях. Для подбора персонала ведется мониторинг открывающихся в республике производств, установлен контакт со всеми резидентами зон приоритетного экономического развития в Алагирском и Ирафском районах", – сообщила руководитель комитета по занятости населения.

Для снижения напряженности на рынке труда ежегодно в республиканском бюджете предусматривается порядка 18–20 млн рублей на реализацию активной политики занятости. Благодаря этому около 150 выпускников учебных заведений могут пройти стажировку и получить свой первый трудовой опыт. А для подростков 14–18 лет созданы условия для временного трудоустройства – до окончания летних каникул этой возможностью смогут воспользоваться свыше 1100 ребят.

Особое внимание уделили вопросу трудоустройства людей с ограниченными возможностями. В первом полугодии 2021 года работу через службу занятости получили 46, услуги по профориентации – 308 человек, 6 инвалидов прошли профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Так, в поликлинику №4 Владикавказа, которая входит в перечень организаций, предоставляющих соответствующие квоты, на работу приняты 20 человек со 2-й и 3-й группами инвалидности, что в два раза превышает квоту. Условия соответствуют нормам трудового законодательства и требованиям, прописанным в индивидуальной программе реабилитации каждого инвалида.

В Северной Осетии реализуется программы по снижению уровня бедности, включающая, в частности, содействие трудоустройству малоимущих граждан. Врио министра труда и социального развития Борис Хубаев рассказал о трех прикладных направлениях, помогающих тем, чей доход ниже прожиточного минимума, получать стабильный заработок и повышать качество жизни: содействие в трудоустройстве, создание личного подсобного хозяйства и развитие индивидуального предпринимательства. Основное условие – заключение социального контракта. В 2021 году на эти цели выделен 151 млн рублей, из них 141 млн – средства федерального бюджета, еще 10 млн – республиканского. До конца года соцконтракт будет заключен с 1 077 жителями региона. Из них 376 малоимущих граждан уже подтвердили желание стать участниками программы, 366 человек заключили социальные контракты.

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О деятельности Кабардино-Балкарского государственного заповедника рассказывает в своей статье в газете "Кабардино-Балкарская правда" заместитель его директора Лейла Тогузаева. Заповедник обладает большим разнообразием животного и растительного мира и неповторимыми уникальными ландшафтами. Здесь обитают редкие и исчезающие виды животных: кавказский тур, кавказский бурый медведь, рысь, переднеазиатский леопард, кавказская лесная кошка, редчайшие виды хищных птиц – беркут, бородач, белоголовый сип, черный гриф, стервятник, а также кавказский тетерев и улар.

Заповедник является прекрасной базой для развития экотуризма: миновав визит-центр, посетители продолжают путешествие по экологическим тропам, сочетая процесс обучения с отдыхом в условиях дикой природы. Природные объекты заповедника являются традиционными в роли экскурсионных: высокогорные реликтовые сосновые леса Гара-Аузу-Су и отдельные виды деревьев, грибов, альпийская и субальпийская растительность, долины рек и составляющие их части, – пятитысячники Кавказа, горы и ледники, водопады, Уштулинское болото, высокогорные озёра ледникового происхождения и минеральные источники в Верхне-Балкарском и Башиль-Чегемском участках, а также фототуры и киноэкспедиции, наблюдение за кавказским туром.

Кабардино-Балкарский высокогорный государственный природный заповедник создан в 1976 году на территории Черекского и Чегемского районов КБР по Главному Кавказскому и Боковому хребтам в верховьях рек Черека-Балкарского, Черека-Безенгийского и Чегема. Его площадь составляет 82,6 тыс. га. Он создан для сохранения и изучения естественных природных процессов, проходящих в неповторимой высокогорной экосистеме со всеми его обитателями. Сегодня сюда массово совершают многодневные и однодневные экскурсии туристы из России и из-за рубежа, жители ближайших городов.

Так, за 2020 год заповедник в рамках экотуризма посетили 2373 человека (для сравнения: в 2019 году – 1536). В заповеднике функционируют пять обустроенных экологических троп: "Мижирги", "Боран-Кош", "К леднику Безенги" "Уштулу" и "К нарзанному источнику", общей протяженностью более 25 км. Для опытных альпинистов действуют экологические маршруты советского времени через перевалы Главного Кавказского хребта в районе Безенгийской стены. При посещении маршрутов, входящих в погранзону, через перевалы Главного Кавказского и Бокового хребтов, а также в пятикилометровую зону тропы Боран-Кош на Безенгийском участке необходимо оформлять погранпропуска. В заповеднике практикуются экскурсии для начинающих, сложные спортивные походы, походы для родителей с детьми, походы в межсезонье и даже в зимний период при хороших погодных условиях.

С начала 2021 года заповедник взимает плату за посещение территории. Вырученные средства идут на поддержку инфраструктуры на экологических тропах, на научные программы, зарплату сотрудникам и приобретение современного оборудования.