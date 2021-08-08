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В Азербайджане полностью вакцинированы уже 22,5% населения

В Азербайджане полностью вакцинированы уже 22,5% населения

Как сообщили сегодня в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при правительстве Азербайджана, на данный момент полностью вакцинированы 22,5% населения республики.

Уточняется, что две дозы вакцины получили 2257759 человек. Еще 902275 человек получили только первую дозу и ожидают времени, чтобы сделать вторую прививку.

За сутки прививку от коронавируса в Азербайджане сделали 47475 человек, в том числе 30972 человека получили первую дозу вакцины, 16503 человека – вторую дозу.

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