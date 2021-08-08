В Чечню прибыл первый туристический паровоз из Ставрополья

Как рассказали сегодня в Северо-Кавказской железной дороге, в Чечню из Ставрополья сегодня прибыл первый туристический паровоз, он перевез из Кисловодска в Гудермес 90 туристов.

"В честь запуска туристического поезда и возобновления движения поезда Грозный – Волгоград, который примерно в это же время прибыл в Гудермес, на перроне вокзала состоялось торжественное мероприятие", - отметили в СКЖД.

Паровозное сообщение специально для туристов было организовано по инициативе компании "Ретротуризм". Как пишет ТАСС, компания намерена возить туристов на паровозе из Кисловодска в Гудермес и обратно не менее одного раза в неделю.

Уточняется, что состав с купейными вагонами тянул экспонат музея СКЖД – паровоз серии П-36, созданный в 1956 году, то есть 65 лет назад, на Коломенском паровозостроительном заводе. Изначально он работал на Северной и Восточно-Сибирской магистралях.

После туристической программы в Чечне паровоз вернется на Ставрополье завтра утром.