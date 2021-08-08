Пожар у турецкого аэропорта Даламан потушен

Как сообщил глава Минтранса Турции Адиль Караисмаилоглу, лесной пожар, возникший недалеко от международного аэропорта Даламан в провинции Мугла, был ликвидирован сегодня вечером.

"Возникший в непосредственной близости от аэропорта Даламан пожар был потушен в кратчайшие сроки. Аэропорт продолжал и продолжает нормально функционировать", - передает его слова "Анатолийское агентство новостей".

Напомним, что лес горел в 400-500 м от взлетно-посадочной полосы, при этом работа аэропорта не прекращалась.