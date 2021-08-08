ВЦИОМ установил момент победы Интернета над телевидением

Гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов рассказал сегодня на молодежном форуме "Территория смыслов", что Интернет победил телевидение в борьбе за аудиторию в прошлом году.

"Мы проводили масштабное исследование в этом направлении в 2020 году. По результатам исследования стало ясно, что в среднем телевидение как главный источник информации использует 38% опрошенных. На втором месте оказался интернет – 23%, то есть новостные, аналитические и официальные сайты. На третьем месте – социальные сети и блоги, 20%", - сообщил Абрамов.

Таким образом, всего на Интернет пришлось 43% аудитории, в то время как на телевидение – 38%. Большая часть отдающих предпочтение телевидению – люди старшего поколения, в то время как среди молодежи от 18 до 24 лет таких всего 6%.

Газеты, по словам Абрамова, свою информационную функцию практически утратили – в качестве основного источника их используют всего 2% опрошенных при том, что статистическая погрешность опроса составила 2,5%. Радио популярно в больших городах, где есть большое число автолюбителей – за счет тех, кто слушает радио в машине информацию по этому каналу получают до 10% жителей Москвы и Санкт-Петербурга.