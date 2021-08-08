Азербайджанские спасатели тушат турецкие леса (ВИДЕО)

МЧС Азербайджана опубликовало сегодня отчет о тушении лесных пожаров в Турции. С 5 августа на турецкой земле по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева работает группа из 160 человек и 40 единиц пожарной техники.

Сейчас они заняты тушением в районах Еникейской и Кемеркейской ТЭС, стратегически важных объектов турецкой энергетической инфраструктуры в провинции Мугла. Борьба с пожарами ведется круглосуточно.

Также азербайджанские пожарники работают в районах Кемеркей, Юнаклы Даг, Козагадж, Кейджегиз и Айдын Акчаова.

Азербайджанский самолет БЕ-200ЧС МЧС, тушащий леса в Кейджегизе, совершил 18 операций и сбросил на горящий лесной массив в общей сложности 165 т воды. Работающий там же вертолет за 19 операций сбросил на места горения 48 т воды.