Лечением мурманских детей, не доехавших до Адлера, займутся федеральные власти

Как сообщили сегодня в Минздраве России, федеральное ведомство взяло под свой контроль лечение мурманских детей, попавших в кубанские больницы с норовирусом из-за заражения в поезде "Мурманск-Адлер".

"Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи детям, госпитализированным с признаками отравления с поезда сообщением "Мурманск-Адлер"", - сказано на сайте федерального Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что все дети находятся в стабильном удовлетворительном состоянии.

Как пишет ТАСС, детей, госпитализированных в Туапсе (где находятся 44 из пострадавших 87 гостей из Мурманска), начнут выписывать уже завтра.