Премьер Израиля рассказал о недовольстве ливанцев Ираном и "Хезболлой"
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил сегодня, что многие ливанцы недовольны тем, как ливанское движение "Хезболла" и поддерживающий его Иран влияют на жизнь простых жителей Ливана.
"В Ливане наблюдается очень важная активность многих граждан против "Хезболлы" и иранского вмешательства. В разгар серьезного экономического и политического кризиса Иран и "Хезболлах" дополнительно усложняют жизнь ливанцев эскалацией на границе с Израилем", - отметил Беннет.
Премьер-министр также подчеркнул, что независимо от того, кто именно в последние дни атакует Израиль с ливанской территории, ответственность за это несут официальные власти. "Для нас не так важно, кто производил обстрел – палестинская организация, мятежники или кто-то еще. Государство Израиль не приемлет обстрела своей территории", - указал он.
Напомним, что в четверг днем из Ливана по Израилю были запущены 3 ракеты, а в пятницу – уже 19, все они или не долетели до израильской земли, или были сбиты, или упали вдалеке от населенных пунктов. Точки запуска ракет на ливанской территории были бомбардированы израильской армией.
Вестник Кавказа
в TwitterПодписаться