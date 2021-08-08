Премьер Израиля рассказал о недовольстве ливанцев Ираном и "Хезболлой"

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил сегодня, что многие ливанцы недовольны тем, как ливанское движение "Хезболла" и поддерживающий его Иран влияют на жизнь простых жителей Ливана.

"В Ливане наблюдается очень важная активность многих граждан против "Хезболлы" и иранского вмешательства. В разгар серьезного экономического и политического кризиса Иран и "Хезболлах" дополнительно усложняют жизнь ливанцев эскалацией на границе с Израилем", - отметил Беннет.

Премьер-министр также подчеркнул, что независимо от того, кто именно в последние дни атакует Израиль с ливанской территории, ответственность за это несут официальные власти. "Для нас не так важно, кто производил обстрел – палестинская организация, мятежники или кто-то еще. Государство Израиль не приемлет обстрела своей территории", - указал он.

Напомним, что в четверг днем из Ливана по Израилю были запущены 3 ракеты, а в пятницу – уже 19, все они или не долетели до израильской земли, или были сбиты, или упали вдалеке от населенных пунктов. Точки запуска ракет на ливанской территории были бомбардированы израильской армией.