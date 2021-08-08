Премьер-министр Грузии публично привился Pfizer

Председатель правительства Грузии Ираклий Гарибашвили публично вакцинировался сегодня от коронавируса импортной вакциной Pfizer. Для этого он посетил Тбилисскую инфекционную больницу.

Гарибашвили подчеркнул, что не нуждается в вакцинации, поскольку с апреля, когда он перенес коронавирус, у него высокий иммунитет к инфекции, однако он предпочел подать пример гражданам.

Глава грузинского правительства также указал, что только вакцинация спасет страну от пандемии. "Мы привезли более трех миллионов вакцин. Я хочу еще раз объяснить населению, что мы не сможем победить эпидемию закрытиями. Мы можем временно продлить этот процесс, но победить пандемию можно только с помощью вакцин и прививок", - приводит его слова Спутник-Грузия.

Ираклий Гарибашвили обратил внимание, что его жена привилась китайской вакциной Sinopharm. "Мы решили устроить своего рода состязание, у кого из нас будет более сильный иммунитет. Все члены моей семьи привиты, мои родители тоже привились. Еще раз повторяю населению, вакцина абсолютно безопасна", - заключил он.

На данный момент в Грузии полностью привиты от коронавируса всего 194449 человек, при этом страна переживает новую волну заболеваемости.