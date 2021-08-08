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Власти намерены спасти Великобританию от голода с помощью армии

Власти намерены спасти Великобританию от голода с помощью армии

По данным британского издания Daily Mail, британское правительство в ближайшее время обратится к руководству армии с необычным экстренным запросом: оно намерено попросить о предоставлении военными водителей для доставки продовольствия в супермаркеты.

Дело в том, что в Великобритании постепенно нарастает продовольственный кризис, связанный с нехваткой в стране водителей грузовиков для доставки еды в магазины. Две недели назад Ассоциация автоперевозчиков сообщила, что дефицит водителей составляет уже 100 тыс человек.

Столь значительная проблема образовалась, прежде всего, в связи с Brexit: слишком много водителей уехало из Великобритании после выхода королевства из Евросоюза. Локдаун из-за пандемии только усложнил ситуацию.

Поэтому у правительства возникла идея: попросить армию выделить для доставки еды, а также лекарств в супермаркеты не менее 2 тыс водителей Королевского логистического корпуса.

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Вестник Кавказа

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