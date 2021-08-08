Спровоцировавший рост европейских цен на газ завод "Газпрома" возобновил работу

Как сообщили сегодня в ООО "Газпром переработка", завод под Новым Уренгоем, на котором 5 августа загорелась установка деэтанизации конденсата, возобновил прием сырья.

Напомним, что авария на этом заводе "Газпрома", стабилизирующем газовый конденсат, вызвала сокращение газодобычи в России и сокращение экспорта по газопроводу "Ямал-Европа", что спровоцировало рост цен на газ в Европе до рекордных величин.

"7 августа возобновлена подача сырья на Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту. После завершения процесса деэтанизации начнется отгрузка конденсата трубопроводным транспортом на Сургутский завод по стабилизации конденсата", - уточнили в дочерней компании "Газпрома".

При этом не уточняется, в каких объемах завод принимает конденсат в настоящее время.