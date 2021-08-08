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Спасатели вызволили 35 человек из канатного плена "Крыльев Татев"

Спасатели вызволили 35 человек из канатного плена &quot;Крыльев Татев&quot;

Как сообщили в пресс-службе МЧС Армении, спасатели эвакуировали всех пассажиров двух вагонов канатной дороги "Крылья Татев", ранее застрявших на высоте из-за отключения электричества.

"В воздухе остались два встречных вагона. Пассажиров поочередно эвакуировали", - уточнили спасатели Спутнику-Армения.

По предварительным данным, дорога, расположенная в Сюникской области, прекратила работу из-за удара молнии. В момент аварии в воздухе находились около 35 человек в двух вагонах.

На сайте канатки сказано, что до следующего дня дорога не будет работать "по техническим причинам".

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