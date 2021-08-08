В США обнаружили пять признаков краха американской гегемонии

В издании National Interest вышла статья аналитика Марка Каца, исследующая признаки ослабления американской гегемонии в последние годы, свидетельствующие о скором завершении ситуации "однополярного мира" с США в центре.

Прежде всего Кац напоминает, как возникла американская гегемония. Она является последствием завершения эпохи биполярного мира, когда между собой за превосходство соперничали две сверхдержавы – СССР и США. Союз распался, блок социалистических стран ушел в небытие, и многим как внутри США, так и за их пределами стало казаться, что теперь на Земле доминирует одна страна.

Тем не менее, события первых двух десятилетий XXI века показали, что США не смогли удержать роль мирового гегемона. Кац перечисляет пять признаков американского фиаско.

Во-первых, США не смогли добиться никакого позитивного исхода в своих крупнейших военных операциях – в Афганистане и Ираке. В Афганистане они не справились с запрещенным в России движением "Талибан", в Ираке – с многочисленными террористическими группировками.

Во-вторых, США не удалось повлиять на позиции России по Грузии и Украине, несмотря на все санкции, которые против нее вводились.

В-третьих, Штаты утратили инициативу на Ближнем Востоке, причем они уступили ее своим соперникам в регионе – России и Ирану – а также Турции. Война в Сирии, конфликт в Йемене, противостояние в Ливии теперь урегулируют Москва, Анкара и Тегеран, а не Вашингтон.

В-четвертых, США не смогли сдержать рост Китая, занявшего доминирующую позицию в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и продолжающего расширять свои возможности развитием сухопутных путей сообщения.

В-пятых, у США не получилось ни наладить диалог с основными соперниками, как Иран и КНДР, ни не допустить своих союзников до сотрудничества с этими странами.

В итоге, заключает Кац, прямо сейчас, когда армия США покинула Афганистан и выводит последние войска из Ирака, мир наблюдает, как "однополярный мир" американской гегемонии перестает существовать.

Аналитик National Interest уточняет, что будущее пока что не прояснилось, еще непонятно, что придет на смену "однополярному миру". Вполне возможно, что новый мир будет триполярным, с центрами силы в США, России и Китае.