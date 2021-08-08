Эбрахим Раиси публично привился от Covid-19 иранской вакциной

Иранское телевидение продемонстрировало сегодня кадры, на которых инаугурированный в четверг президент Эбрахим Раиси прививается первым компонентом национальной вакцины от коронавируса – COV Iran Barakat.

Раиси привился в одной из клиник Тегерана, пишет ТАСС.

Напомним, что Иран вакцинируется национальным препаратом COV Iran Barakat с 12 июня, уже 14 июня он был разрешен для экстренного использования. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привился иранской вакциной в июле.