Россияне благополучно вернулись из Узбекистана после военных учений

Как сообщили сегодня в Центральном военном округе, российские военные, участвовавшие в совместных учениях в Узбекистане на границе с Афганистаном, благополучно вернулись сегодня в Россию.

"Военнослужащие миротворческого соединения и бригады спецназа Центрального военного округа вернулись в Россию из Республики Узбекистан после завершения совместного учения, которое проходило на полигоне Термез в Сурхандарьинской области", - приводит сообщение ЦВО РИА Новости.

Общая численность личного состава на учениях – 1,5 солдат и офицеров российской и узбекистанской армий. Учения проходили пять дней, с 2 по 6 августа.

Целью учения была отработка взаимодействия ВС двух стран по защите территориальной целостности государств Центральной Азии.