В Дагестане реконструируют тысячелетнюю медресе Низамия

На днях премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов побывал в Рутульском районе, где, в частности, в селе Цахур осмотрел медресе Низамия, построенную тысячу лет назад – в XI веке.

Делегация дагестанского правительства засвидетельствовала, что старинная медресе находится в аварийном состоянии. Было постановлено, что Низамия должна быть реконструирована в кратчайшие сроки.

Соответствующее поручение Амирханов отдал Агентству по охране культурного наследия Дагестана.