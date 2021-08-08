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В Дагестане реконструируют тысячелетнюю медресе Низамия

В Дагестане реконструируют тысячелетнюю медресе Низамия

На днях премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов побывал в Рутульском районе, где, в частности, в селе Цахур осмотрел медресе Низамия, построенную тысячу лет назад – в XI веке.

Делегация дагестанского правительства засвидетельствовала, что старинная медресе находится в аварийном состоянии. Было постановлено, что Низамия должна быть реконструирована в кратчайшие сроки.

Соответствующее поручение Амирханов отдал Агентству по охране культурного наследия Дагестана.

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Вестник Кавказа

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