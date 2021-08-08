"Крылья Татева" взяли в канатный плен 35 человек на юге Армении

Как сообщили сегодня в МЧС Армении, в Сюникской области произошла авария: из-за отключения электричества остановилась канатная дорога "Крылья Татева", на высоте остались заблокированными порядка 35 человек.

"По всей вероятности, работа канатной дороги остановилась из-за молнии. В одной кабине находилось 20-22 человека, в другой – 10-15", - приводит информацию спасателей Спутник-Армения.

Уточняется, что застрявших на канатке пытаются вызволить спасатели Сюникского облуправления МЧС.

"Крылья Татева", ведущая в Татевский монастырь, занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная реверсивная пассажирская канатная дорога в мире.