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"Крылья Татева" взяли в канатный плен 35 человек на юге Армении

&quot;Крылья Татева&quot; взяли в канатный плен 35 человек на юге Армении

Как сообщили сегодня в МЧС Армении, в Сюникской области произошла авария: из-за отключения электричества остановилась канатная дорога "Крылья Татева", на высоте остались заблокированными порядка 35 человек.

"По всей вероятности, работа канатной дороги остановилась из-за молнии. В одной кабине находилось 20-22 человека, в другой – 10-15", - приводит информацию спасателей Спутник-Армения.

Уточняется, что застрявших на канатке пытаются вызволить спасатели Сюникского облуправления МЧС.

"Крылья Татева", ведущая в Татевский монастырь, занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная реверсивная пассажирская канатная дорога в мире.

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Вестник Кавказа

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