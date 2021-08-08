Лес загорелся рядом с турецким аэропортом Даламан (ВИДЕО)

Лесные пожары, продолжающиеся в Турции более 10 дней, добрались сегодня до международного аэропорта Даламан, расположенного на юго-западе республики.

"Загорелся лесной массив где-то в 400-500 м от взлетно-посадочной полосы. Из здания терминала аэропорта было видно пламя и большой столб дыма. Насколько мы поняли, несмотря на пожар, на работу аэропорта это никак не повлияло", - приводит ТАСС сообщение очевидцев пожара.

Очаг возгорания рядом с Даламаном еще не локализован, его тушат как воздуха, так и с земли.

Аэропорт Даламан расположен в наиболее пострадавшей от пожаров провинции Мугла, в него прилетают самолеты российских авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа" и S7. Кадры пожаров возле аэропорта опубликовало "Анатолийское агентство новостей".