Пятая волна пандемии побила рекорд Ирана по смертям от коронавируса

Как сообщили сегодня в Минздраве Ирана, за прошедшие сутки в Исламской Республике была зафиксировано рекордная смертность от коронавируса – за 24 часа скончались 542 заболевших этой инфекцией.

Напомним, что в Иране сейчас идет пятая волна роста заболеваемости коронавирусом. За сутки было выявлено 39619 новых заболевших.

Прежний рекорд смертности был поставлен в Исламской Республике прошлой осенью, в третью волну, однако тогда максимум погибших от коронавируса за сутки составил 483 человека.

Всего на данный момент от Covid-19 в Иране погибло 94 тыс человек. Переболели коронавирусом порядка 4 млн граждан ИРИ.