Президент Грузии отчитала власти за разрыв сделки с оппозицией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила сегодня с критикой решения правящей партии "Грузинская мечта" разорвать сделку с оппозицией, заключенную при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.

Зурабишвили обратила внимание, что, обвиняя оппозиционную партию "Единое национальное движение" в том, что та выступила деструктивной силой, "Грузинская мечта" разорвала сделку, в которое "ЕНД" даже не участвовало.

"Та партия выбрала маргинализацию. Не подписала соглашение Мишеля, осталась на улице, где не смогла заручиться поддержкой народа. Подождем выборов и посмотрим на людей", - предложила Зурабишвили альтернативу отказу от сделки.

Президент обратил внимание на непоследовательность действий властей. "Была первая версия соглашения, которая не содержала требования к правящей партии взять не менее 43% голосов на местных выборах, и "Мечта" не подписала его. После чего они подписали версию, где уже был отображен этот пункт", - напомнила она, добавив, что включение такого пункта, ставящего под сомнение легальность прошедших прошлой осень выборов, было ошибкой.

Также Саломе Зурабишвили подчеркнула, что властям стоило думать о том, что приемлемо или неприемлемо для общества в этой сделке все-таки до ее заключения, а не после.