Власти Киргизии опустили Аскара Акаева в Россию

Как сообщил сегодня политик Бекболот Талгарбеков, экс-президент Киргизии Аскар Акаев покинул сегодня Бишкек. Талгарбеков уточнил, что вместе с сыном Илимом Акаев улетел в Москву.

Напомним, что Акаев прилетел в Киргизию по делу о коррупции на золоторудном месторождении "Кумтор". В Бишкеке он был допрошен в ГКНБ.

"Во время пребывания в Кыргызстане Акаев дал исчерпывающие ответы на все вопросы следствия. Дорога для бывшего президента открыта, он может вернуться в Киргизию в двух случаях: по своему желанию либо по требованию следствия (в случае возникновения новых вопросов) в рамках дела о "Кумторе"", - приводит слова Талгарбекова Спутник-Кыргызстан.

Помимо допросов, Акаев также провел встречу с президентом Садыром Жапаровым, побывал на малой родине и в Таласской области.