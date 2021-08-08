Ливни, смерчи и шторм обрушатся на Кубань в начале недели
По прогнозам синоптиков, грозы и ливни в Краснодарском крае задержатся до 10 августа.
В регионе действует штормовое предупреждение, 9 августа ожидаются ливни в сочетании с грозами, градом и шквалистым ветром. В горах есть угроза селей, в море - образования смерчей.
Непогода может продлиться до утра 10 августа, ветер в грозу может достигать 23 м/с. При этом воздух прогреется до 32 градусов, а 11 августа станет еще жарке.
В настоящее время на Кубани есть опасность формирования смерчей над морем, реки могут подняться до неблагоприятных отметок. На всех пляжах Анапы запрещено купание из-за шторма, аэропорт Сочи не смог принять несколько рейсов из-за грозы.
Вестник Кавказа
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