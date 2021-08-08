В ДТП в Армении погиб российский военнослужащий

В воскресенье утром на автотрассе Гюмри-Ереван произошла автоавария, погиб один военнослужащий российской военной базы в Армении, пострадали четверо.

"Восьмого августа около 07.00 на трассе Гюмри – Ереван в районе населенного пункта Талин произошло ДТП с участием военнослужащих российской военной базы, базирующейся на территории Армении", - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

По предварительным данным, военный-контрактник не справился с управлением автомобиля, машина опрокинулась в кювет.

"В результате дорожно-транспортного происшествия один военнослужащий-контрактник от полученных травм скончался на месте. Четверых военнослужащих контрактной службы, находящихся в автомобиле во время ДТП, с травмами средней степени тяжести оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По факту произошедшего проверку проводят командование воинской части в Гюмри и местные правоохранительные органы.