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ВОЗ планирует называть новые штаммы коронавируса именами созвездий

ВОЗ планирует называть новые штаммы коронавируса именами созвездий

Во Всемирной организации здравоохранения уже понимают, что букв греческого алфавита не хватит, чтобы назвать все новые варианты коронавируса, возможно штаммы будут именовать в честь богов или созвездий.

"Вероятно, нам не хватит греческого алфавита, но мы уже рассматриваем следующую серию названий. Мы действительно рассматриваем вариант с созвездиями... Мы думали об (именах) греческих богов или богинь", - рассказала эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове.

В настоящее время имена присваиваются тем штаммам, которые представляют интерес или вызывают озабоченность. Так, индийский штамм получил название "дельта", а его новая вариация - "дельта плюс".

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Вестник Кавказа

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