ВОЗ планирует называть новые штаммы коронавируса именами созвездий

Во Всемирной организации здравоохранения уже понимают, что букв греческого алфавита не хватит, чтобы назвать все новые варианты коронавируса, возможно штаммы будут именовать в честь богов или созвездий.

"Вероятно, нам не хватит греческого алфавита, но мы уже рассматриваем следующую серию названий. Мы действительно рассматриваем вариант с созвездиями... Мы думали об (именах) греческих богов или богинь", - рассказала эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове.

В настоящее время имена присваиваются тем штаммам, которые представляют интерес или вызывают озабоченность. Так, индийский штамм получил название "дельта", а его новая вариация - "дельта плюс".