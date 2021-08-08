В Узбекистане абитуриенты с коронавирусом смогут повторно сдать экзамены

В Узбекистане решили провести дополнительные вступительные экзамены для абитуриентов, которые заболели коронавирусом и не смогли пройти испытание в срок.

Соответствующее решение приняли в Государственном центре тестирования республики.

К экзаменам не допускаются абитуриенты с температурой выше 37 градусов.

Тестовые испытания завершатся 16 августа, заявление на участие в дополнительном экзамене необходимо подать до этого срока. В течение двух недель после завершения тестовых испытаний будет организована повторная сдача.

В третий раз экзамен проводить не планируется, пишет Sputnik Узбекистан.