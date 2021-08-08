Раиси назначил первым вице-президентом Ирана Мохаммада Мохбера

Мохаммад Мохбер стал первым вице-президентом Ирана, на должность его назначил президент страны Эбрахим Раиси, сообщает агентство IRNA.

Мохбер был главой штаба по исполнению распоряжений имама Хомейни - полугосударственной организации, находящейся в прямом подчинении духовного лидера и руководителя Ирана Али Хаменеи.

Также он является участником Ирано-иракской войны, политик был экс-медиком в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее Мохбер занимал пост заместителя губернатора провинции Хузестан, бал замглавы крупнейшего полугосударственного фонда в Иране "Мустазефан".

Главой администрации президента Ирана Раиси назначил Голяма Хосейна Исмаили.