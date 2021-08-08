Обязательное ношение масок вернулось в Израиль

В Израиле с воскресенья вновь стало обязательным ношение масок при скоплении людей на улице, ограничение связано с борьбой с распространением новых штаммов коронавируса, пишет газета The Times of Israel.

С 8 августа в Израиле маски обязательно носить в том числе на открытом воздухе при скоплении более 100 человек. Также начинается перевод 50% сотрудников государственного сектора на удаленку, вскоре эта мера коснется и частных предприятий.

С 20 августа в стране ограничат доступ в заведения и на мероприятия, допускать будут только граждан, сделавших прививку, переболевших коронавирусом или имеющим отрицательный результат теста.

Штраф за отсутствие маски в Израиле составляет 500 шекелей (около 11,5 тыс рублей).