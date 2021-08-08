Итоги Олимпиады в Токио

Летние Олимпийские игры-2020 прошли с 23 июля по 8 августа. На Национальном стадионе в Токио началась церемония закрытия Олимпиады.

В программу Игр вошли 33 вида спорта, было разыграно 339 комплектов медалей.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Первое место досталось сборной США - 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовых медали, вторым стал Китай (38-32-18), третьей Япония (27-14-17).

Россия по общему количеству медалей (71) заняла третье место, уступив командам США (113) и Китая (88).

В медальном зачете Иран получил 27-е место (3-2-2), Узбекистан - 32-ое место (3-0-2), Грузия - 31-е (2-5-1), Турция - 35-ое (2-2-9), Украина - 44-е (1-6-12), Беларусь - 45-е (1-3-3), Азербайджан - 67-е (0-3-4), Армения - 69-е (0-2-2), Киргизия - 70-е (0-2-1), Туркменистан - 77-е (0-1-0), Казахстан - 83-е (0-0-8).

На Олимпиаде в Токио выступили спортсмены из 207 стран, в медальном зачете участвуют 93 страны.

Россия завоевала по несколько золотых медалей в фехтовании, в борьбе, плавании и синхронном плавании, пулевой стрельбе, спортивной гимнастике. По два золота России принесли пловец Евгений Рылов, стрелок Виталина Бацарашкина, фехтовальщица София Позднякова, синхронистка Светлана Ромашина.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высоко оценил успехи российских спортсменов на Играх в Токио.

"Эти Игры стали успешными для нашей команды, наши прогнозы полностью подтверждаются, а в ряде видов спорта мы даже не ожидали таких результатов. Свой потенциал команда реализовала", - заявил он на пресс-конференции.

По его словам, задачей было улучшить результаты Олимпиада в Рио-де-Жанейро, а также побороться за третье место, и то, и другое удалось выполнить.

Иран завоевал золото в карате (Саджад Ганджзаде), в греко-римской борьбе (Мохаммадреза Джераи), в стрельбе из пневматического пистолета (Джавад Форуджи). Также медали принесли тяжелая атлетика, вольная борьба, карате, волейбол, баскетбол и велоспорт.

Золото для Узбекистана завоевали тхэквондист Улугбек Рашитов, тяжелоатлет Акбар Джураев, который обошел армянского штангиста Саркиса Мартиросяна, а также боксер Баходыр Джалолов.

Сборная Грузии получила две золотых медали: дзюдо (Лаша Бекаури) и тяжелая атлетика (Лаша Талахадзе). Серебро Грузия завоевала в вольной борьбе и дзюдо.

В копилке Турции два золота - стрельба из лука (Мете Газоз) и бокс (Бусеназ Сюрменели). Серебро завоевано в карате (Эрай Шамдан) и боксе (Бусе Чакыроглу). Бронзу стране принесли спортивная гимнастика, вольная борьба, карате, тхэквондо, греко-римская борьба.

Единственное золотое Украине принес Жан Беленюк, греко-римская борьба.

Сборная Беларуси показала самый скромный результат за всю историю - семь медалей. Единственное золото завоевал Иван Литвинович (прыжки на батуте), серебряные медали команде принесли Ирина Курочкина (борьба), Магомедхабиб Кадимагомедов (вольная борьба), а также команда по гребле на байдарках и каноэ - Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Маргарита Махнева и Надежда Попок. Бронзу получили Максим Недосеков (легкая атлетика), Ванесса Колодинская (борьба) и Алина Горносько (художественная гимнастика).

Азербайджанские спортсмены впервые за 25 лет остались на Олимпиаде без золота. Серебряные награды завоевали борец Гаджи Алиев, а также каратисты Рафаэль Агаев и Ирина Зарецкая. Бронзу получили дзюдоистка Ирина Киндзерская, боксер Альфонсо Домингес и борцы Рафиг Гусейнов и Мария Стадник.

Армения завоевала четыре медали: два серебра - тяжелоатлет Симон Мартиросян и борец греко-римского стиля Артур Алексанян; две бронзы - гимнаст Артур Давтян, боксер Ованнес Бачков.

На счету Киргизии два серебра и одна бронза. Награды завоевали греко-римский борец Акжол Махмудов, а также Айсулуу Тыныбекова и Мээрим Жуманазарова, вольная борьба.

Единственную медаль Туркменистану принесла Полина Гурьева, тяжелоатлет.

Сборная Казахстана показала неудовлетворительный результат, не завоевав ни одного золота или серебра. Такая ситуация сложилась впервые за историю выступлений страны на Играх. Бронза завоевана в тяжелой атлетике, боксе, дзюдо, вольной борьбе, карате.