В Грузии построят спортзал имени Лаши Бекаури

Один из спортзалов, который построят в Грузии, назовут именем Лаши Бекаури – олимпийского чемпиона по дзюдо, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Это большая радость для нас, всей страны, всего народа и жителей района Дедоплисцкаро. Я хочу еще раз поздравить Лашу, нашего героя, с победой. Он - наша гордость. Сегодня я сообщил Лаше, что будет построен спортзал его имени", – рассказал Гарибашвили на встрече с жителями родного села Бекаури Ахриласкало, передает Sputnik Грузия.

Напомним, в пятый день Олимпиады в Токио дзюдоист Лаша Бекаури завоевал для Грузии первую золотую медаль.