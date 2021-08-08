ВС Армении снова открыли огонь в направлении Нахчывана

В воскресенье армянские военнослужащие открыли огонь по позициям азербайджанской армии в Нахчыванском направлении, сообщается на официальном сайте министерства обороны Азербайджана.

"8 августа в 13:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики", - говорится в сообщении ведомства.

Азербайджанские военнослужащие не пострадали, оперативная обстановка взята под контроль, уточнили в Минобороны Азербайджана.