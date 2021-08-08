Коронавирус в Грузии побороли более 400 тыс человек

В Грузии за последние сутки выявили 3 344 случая коронавируса.

Общее число инфицированных достигло 447 913, из них выздоровели 400 616 человек - за сутки 3 376 человек.

За сутки скончались 30 пациентов, с начала пандемии - 6 084, сообщается на официальном сайте StopCov.

Показатель инфицирования за сутки составил 11,96%.

В карантине находятся 42 человека, в стационарах наблюдаются 6 511, в ковид-гостиницах остаются 2 533.