В МВД составили портрет среднестатистического преступника в России

Министерство внутренних дел (МВД) опубликовало данные о состоянии преступности за первую половину 2021 года и составило портрет среднестатистического преступника в России.

В ведомстве отметили, что с января по июнь в РФ было выявлено 446 тыс человек, совершивших преступления. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года данный показатель увеличился на 1,6%.

Чаще всего преступления совершали мужчины без постоянного источника дохода (около 285 тыс, или 64%) и ранее судимые (257 тыс, или 58%). Каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, при этом их количество за год сократилось на 7%.

Несовершеннолетними или при их соучастии совершалось каждое тридцать седьмое преступление (свыше 13,7 тыс человек, или 2,7%). Еще 15,8 тыс преступлений было совершено учащимися и студентами.

На женщин приходится каждое шестое противоправное деяние, на иностранцев - менее 4%. Всего за первые шесть месяцев текущего года сотрудники правоохранительных органов выявили в России 16 тыс иностранных граждан, совершивших преступления, 80% из них - это выходцы из стран СНГ, передает ТАСС.