В Кабардино-Балкарии образовалась очередь из желающих взойти на Эльбрус

Туристы выстроились в очередь, желая совершить восхождение на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии, соответствующее опубликовал в своем Instagram глава республики Казбек Коков в воскресенье.

Очередь на Эльбрус тянется на десятки метров, часть туристов, предварительно заняв место в очереди, ожидает своей возможности подняться на гору в стороне.

Власти Кабардино-Балкарии отмечают значительный рост турпотока в этом году. С начала года республику посетило на 30% больше туристов, чем в 2019 году, до пандемии коронавируса.

Ожидается, что по итогам 2021 года турпоток в Кабардино-Балкарии составит около 800 тыс человек.