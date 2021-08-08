В Турции продолжают тушить пять лесных пожаров

В провинции Мугла на юго-западе Турции продолжается борьба с лесными пожарами, активными остаются пять очагов.

Тушение проводят с помощью 6 самолетов, 39 вертолетов, большого количества пожарных машин и водометов TOMA, на местах работают более тысячи пожарных.

Бороться с пожарами на юге Турции помогают один вертолет, один самолет и 300 пожарных из Азербайджана, два пожарных самолета из России, один самолет и два вертолета из Ирана, два самолета из Испании. Также помощь окажет Кувейт - в воскресенье страна направила в Турцию пожарную бригаду из 45 человек для участия в тушении очагов возгорания.