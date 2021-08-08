Россия остается крупнейшим импортером грузинского вина

Россия продолжает быть крупнейшим импортером вина из Грузии, об этом сообщает Национальное агентство вина Минсельхоза республики.

С начала 2021 года в РФ было вывезено 3,3 млн бутылок, что на 9% превышает показатель за январь-июль прошлого года, передает "Новости-Грузия".

В общей сложности за первые 7 месяцев этого года Грузия экспортировала до 55 млн бутылок вина (0,75 л) в 58 стран мира, что на 12% больше, чем годом ранее.

Стоимость экспортированного вина составила $125 млн, что на 9% больше прошлогоднего уровня.