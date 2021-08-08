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Под Волгоградом задержали водителя, который пьяным сбил ребенка насмерть

Под Волгоградом задержали водителя, который пьяным сбил ребенка насмерть

В Волгоградской области полицейские задержали местного жителя, который в субботу вечером сел пьяным за руль, насмерть сбил ребенка и скрылся с места трагедии.

Смертельное ДТП произошло в станице Михайловская.

Как сообщает ГУМВД России по региону, по предварительной информации, "ВАЗ-2110" наехал на перебегавшего дорогу мальчика семи лет. "Ребенок от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель с места аварии скрылся", - отметили правоохранители.

Задержан 45-летний житель Волгоградской области. "В момент задержания водитель занимался разборкой автомашины с целью сокрытия повреждений от ДТП", - рассказали в региональном МВД.

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