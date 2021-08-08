Гроза помешала пяти самолетам приземлиться в Сочи

В воскресенье пять самолетов, летевших в Сочи, не смогли приземлиться в аэропорте из-за грозы и ушли на запасные аэродромы в Краснодар и Анапу.

"В связи с прохождением грозового фронта командиры пяти воздушных кораблей приняли решение не заходить на посадку в аэропорт Сочи, а уйти на запасные аэродромы в Краснодар и Анапу",- сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Сильные дожди с грозой прошли в Сочи вечером 7 августа, до 9 августа действует штормовое предупреждение, не исключены новые грозы, смерчи над морем, подъем воды в реках.

В настоящий момент аэропорт курорта работает в штатном режиме, все лайнеры после грозы вернулись в Сочи.