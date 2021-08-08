Еще 22 866 россиян заразились коронавирусом

Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что на территории России выявили еще 22,8 тыс случаев заболевания.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 22 866 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 953 (8,5%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 761, в Петербурге - 1 907. В Московской области - 1 527. В Крыму 388 новых случаев заболевания, в Ставропольском крае - 338, в Краснодарском крае - 259, в Дагестане - 204, в Чечне - 119, в Кабардино-Балкарии - 87, в Северной Осетии - 67, в Адыгее - 60, в Ингушетии - 59, в Карачаево-Черкесии - 55.

Суточный прирост составил 0,36%, общее число инфицированных в России достигло 6 447 750 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 15 669 человек, за весь период - 5 755 507 человек.

За сутки умерли 787 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 164 881 человек.