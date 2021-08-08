У детей из поезда Мурманск - Адлер нашли норовирус, госпитализированы 87 человек

Накануне в поезде Мурманск - Адлер случилась вспышка кишечной инфекции. В Роспотребнадзоре сообщили, что причиной отравления детей стал норовирус второго типа.

По факту отравления детей в поезде проводится эпидемиологическое расследование. Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла ситуацию с госпитализацией пострадавших детей под личный контроль.

"Ведется эпидемиологическое расследование. Возбуждено административное производство. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой", - уточнили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.

Известно, что дети ужинали в вагоне-ресторане поезда. "При осмотре вагона-ресторана были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, без маркировки. Также были обнаружены гнилые овощи и хлеб с плесенью", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Число госпитализированных детей достигло накануне 56, в воскресенье увеличилось до 87. Их состояние оценивается как легкое и средней тяжести. Контактные лица находятся под медицинским наблюдением, они размещены в отдельных корпусах.