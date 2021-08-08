Винер-Усманова объяснила отсутствие золота у России в художественной гимнастике

В Токио сборная России впервые за 25 лет - с 1996 года - осталась без золотых медалей Олимпийских Игр в художественной гимнастике. По мнению президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой, такое положение вещей объясняется манипуляциями судей.

"Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх - полный крах: протестов больше, чем команд. Это же позор, просто позор. Позор судьям, которых выбирают. Выбирают не тех, у которых есть опыт, а тех, кто где-то промелькнул", - заявила она ТАСС.

Винер-Усманова подчеркнула, что судьи не имели достаточного опыта для работы на Олимпиаде. "Я считаю, что это огромный провал на Олимпийских играх в художественной гимнастике. В Лондоне, в Рио-де-Жанейро это были соревнования, а сейчас я слов не могу найти", - призналась она.

Российская команда получила серебро, золото досталось команде Болгарии. Накануне российская гимнастка Дина Аверина также завоевала только серебро, победу присудили израильтянке Линой Ашрам.

"Уже на отборочных соревнованиях было понятно, что Болгарию тянут и что гегемонию России надо остановить. Так было написано на сайте Международной федерации и это было прямое задание к тому, что произошло вчера с Диной Авериной, которая вчера стала героем интернета и соцсетей. Она так подняла патриотический дух нашей страны, что ее так убрали нагло. Сегодня все это произошло сразу", - отметила Винер-Усманова.

Россия и Болгария могли бы по спортивной составляющей соревноваться на равных, подчеркнула она. «Но этими судейскими проделками сделали так, что Россию оставили на втором месте с большим отрывом, без никаких ошибок", - сказала главный тренер сборной.