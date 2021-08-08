На западе Турции произошло ДТП с автобусом, погибли 14 человек

Ранним утром в воскресенье рейсовый автобус в Турции попал в аварию в районе города Балыкесир, в результате погибли 14 человек.

"Сегодня в 4.40 (совпадает с мск), автобус, выполнявший рейс Балыкесир - Эдремит, потерял управление и перевернулся на окружной дороге в районе Балыкесира. Одиннадцать человек погибли на месте, трое скончались в больницах. Ранены 18 человек, они госпитализированы в пять больниц", - уточнила местная администрация.

В субботу в Турции также произошло ДТП с рейсовым автобусом, авария произошла в провинции Маниса, погибли 9 человек, пострадали 30.