МЧС предупреждает о непогоде в Сочи

Экстренное предупреждение в связи с ухудшением погоды объявили в Сочи до 9 августа.

"В период с 7 по 9 августа 2021 г. на территории города Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-24 м/с", - сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В горных районах возможен сход селей, на реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами до неблагоприятных отметок.

Жителям и гостям курорта рекомендовано оставаться дома, выключить газовые и электрические приборы, приготовить документы, деньги, ценные и необходимые вещи, небольшой запас продуктов и воды, медикаменты.