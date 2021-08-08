России заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио

Сборная России уже не сможет подняться выше пятого места в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио.

Ранее победу в финале боксерского турнира в весовой категории до 75 кг одержала британка Лорен Прайс. Теперь Россия может претендовать на золото только в женском турнире по гандболу, но даже с ним не обойдет занимающую четвертое место Великобританию.

Российские спортсмены завоевали на Играх 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали. У Великобритании 22 золотых, 21 серебряная и 22 бронзовых награды.

Медальный зачет выиграла сборная США, опередив Китай в заключительный день Олимпиады. У американцев 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовых медалей. Китай оказался вторым (38-32-18), Япония - третьей (27-14-17).

По общему количеству медалей сборная России занимает третье место, следом за США и Китаем.

Отметим, на этой Олимпиаде россияне выступили лучше, чем на предыдущей, проходившей в Рио-де-Жанейро в 2016 году. В Токио сборная России завоевала больше золотых медалей, а также увеличила общее число медалей.