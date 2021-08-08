В Москве в 2021 году откроют шесть новых железнодорожных вокзалов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах по скорому открытию новых железнодорожных вокзалов в городе.

Он отметил, что за предыдущие полтора года появилось 18 вокзалов в Москве. "В этом году будет запущено еще шесть вокзалов", - заявил Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

Новые вокзалы объединяют радиальные маршруты, МЦК и МЦД. Напомним, МЦД соединят Москву и ближайшее Подмосковье, в настоящее время запущены МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск".