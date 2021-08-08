Казахстан произведет еще два миллиона доз ”Спутника V”

Казахстанский производитель российской вакцины ”Спутник V” создаст дополнительную партию на два миллиона доз ввиду значительного увеличения случаев заболевания Covid-19 и госпитализаций, сообщает Сaspian News. Карагандинский фармацевтический комплекс (КПК) объявил на этой неделе о подписании нового соглашения с ”СК-Фармация”, дистрибьютором лекарств в Казахстане. Согласно документу, KПК произведет и поставит еще два миллиона доз вакцины ”Спутник V” против коронавируса.

”Карагандинский фармацевтический комплекс, выполнив свои обязательства по своевременной поставке пяти миллионов доз ”Спутник V” для вакцинации граждан страны, взял на себя новые обязательства по производству и поставке российского препарата против коронавирусной инфекции, разработанного Научным центром им. Н.Ф. Гамалеи”, - говорится в заявлении казахстанского производителя.

”Спутник V”, также известный как ”Гам-КОВИД-Вак”, был первой вакциной в России, зарегистрированной для использования. В то время как эффективность ”Спутник V” подтверждена на уровне 91,4% на основе анализа данных последней контрольной точки клинических испытаний, эффективность вакцины против тяжелых случаев коронавируса считается 100-процентной. На сегодняшний день вакцину российского производства зарегистрировали уже около 70 стран.

С начала пандемии более 626400 человек получили положительный результат теста на коронавирус в Казахстане. Страна сообщила о более чем 6531 смертельном исходе от Covid-19. 514 299 человек выздоровели.

Казахстан полагается на вакцину ”Спутник V” российского производства с тех пор, как 1 февраля в стране началась массовая вакцинация. Две недели спустя Казахстан официально зарегистрировал ”Спутник V” местного производства.

Самая большая и богатая страна Центральной Азии разрешила для использования четыре вакцины, в том числе ”Спутник V”, китайскую CoronaVac и Hayat-Vax, а также первую казахстанскую вакцину QazVac.

По состоянию на 3 августа в Казахстане было вакцинировано двумя компонентами почти 40% населения, имеющего право на вакцинацию. Кампания по вакцинации против Covid-19 будет продолжаться в Казахстане до конца 2021 года. Цель - охватить шесть миллионов человек из почти 19 миллионов населения страны.

На сегодняшний день в Казахстане введено не менее 9 733 159 доз вакцины против Covid-19. Учитывая, что каждому человеку необходимо две дозы, этого достаточно, чтобы вакцинировать около 26,3% всего населения.

В попытке обуздать распространение коронавируса правительство Казахстана ввело новые правила, требующие, чтобы люди, работающие в контакте с населением, от государственных учреждений и магазинов до мест отдыха, предъявляли доказательства вакцинации до того, как их допустят к работе.

Смертельный вирус, впервые обнаруженный в китайском Ухане в декабре 2019 года, в кратчайшие сроки распространился по всему миру. Число случаев коронавируса в мире продолжает расти: более 202 миллионов подтвержденных случаев и 4,2 миллиона летальных исходов зарегистрированы в более чем 200 странах и территориях.

Согласно последним данным, опубликованным на сайте Our World in Data, на сегодняшний день во всем мире было введено более 4,3 миллиарда доз вакцины против Covid-19.