Российские туристы оценили санатории Железноводска

Курортный Железноводск вошел в десятку самых популярных направлений для санаторно-курортного отдыха, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

"Популярность Железноводска сегодня основывается не только на сложившихся благоприятных условиях для развития внутреннего туризма, но и на проводимой работе по созданию современной курортной инфраструктуры", - отметил глава Железноводска Евгений Моисеев, передает "АиФ-Ставрополье".

Статистика говорит о том, что туристы бронируют отдых и лечение минеральными водами в последний месяц лета на срок от 3 до 11 ночей, тратя в среднем около 2 тыс рублей на человека в сутки

Рейтинг был составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в августе этого года.