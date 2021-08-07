Кубанские леса останутся закрытыми до конца лета

Из-за установившейся в регионе жары власти Кубани приняли решение продлить запрет на посещение лесов до 27 августа, - сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Ограничение распространяется на пребывание жителей в лесах и въезд транспортных средств, в самих лесах категорически запрещается разведение костров и сжигание мусора, а нарушителям грозит административная ответственность – предупреждение или штраф - для физических лиц от 4 до 5 тыс рублей; для должностных лиц от 20 до 40 тыс рублей; для юридических лиц – от 300 до 500 тыс рублей, - передает "АиФ-Юг".

Краевой комитет по лесу в соответствии с приказов министерства природных ресурсов Кубани перекрыл шлагбаумами лесные дороги, установил на въездах контрольно-пропускные пункты, а также разместил аншлаги с информацией о введении специального режима.

Леса патрулируют рейдовые группы из сотрудников лесничеств, казачества, МЧС и участковых полиции, а для более тщательного контроля используют беспилотные летательные аппараты с видеофиксацией.

Напомним, ранее ограничение на посещение леса в крае действовало до 6 августа.