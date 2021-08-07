В Минздраве заявили о необходимости привить от COVID-19 всех пожилых россиян

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в ходе визита в Астрахань, что всем пожилым людям необходимо привиться от коронавируса COVID-19.

По его словам, в нынешней ситуации особенно важно защитить практически всех пожилых людей. При этом Мурашко отметил, что вакцина есть в достаточном количестве. "В период, пока не сформируется иммунитет, ограничительные мероприятия должны присутствовать", - добавил министр.

Помимо этого, он поведал, что на сегодняшний день в Астраханской области провакцинировано больше 27% взрослого населения. "[Регион] великолепно движется по сравнению с другими регионами, но этих темпов нам не будет достаточно для того, чтобы остановить COVID-19", - цитирует главу Минздрава РИА Новости.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в России зарегистрированы 6 424 884 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 5 739 838 жителей страны, умерли - 164 094.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 201 млн, из них более 4,2 млн человек скончались.