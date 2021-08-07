Экологи нашли в Хосте рядом с морем крупную незаконную свалку (ВИДЕО)

В водоохранной зоне недалеко от сочинского пляжа Красный штурм в Хосте вольготно раскинулась свалка ТБО – ее обнаружили кубанские экоактивисты.

В 300 м мусор свозят на землю неразграниченной государственной собственности. Коммерческую деятельность на участке ведет ООО "Оазис", осуществляя работу растворобетонного узла и размещая строительный мусор, - рассказала на своем ютуб-канале журналист Анна Колмогорцева.

Свалка окружена лесом, и увидеть ее с дороги почти невозможно. Зато рядом с ней находится земельный участок с категорией для строительства и эксплуатации лечебно-оздоровительного пансионата. Кроме того, участок попадает в зону с особым условием использования территорий – водоохранную, и согласно водному кодексу РФ, размещать там отходы запрещено, - передает портал Юга.ру.

Колмогорская вместе с экологом Евгением Витишко и активисткой Еленой Фисенко посетили свалку и установили, что складирование и перемещение мусорных отходов должно регулироваться схемой ТКО Краснодарского края, а формально за свалку отвечает краевой оператор - "Крайжилкомресурс".

Один из "руководителей" свалки сказал Витишко, что территория принадлежит ООО "Агат". При этом региональный оператор и люди, работающие в компании, не признались, что складируют отходы вне территориальной схемы.

Материалы по незаконной свалке экоактивисты передали губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.