Краснодарские фонтаны "зазвучали" под музыку Глинки

Сегодня вечером в центре Краснодара на шоу фонтанов зазвучали композиции Михаила Глинки, - сообщает сайт администрации Краснодара.

Произведения русских композиторов дополняют светомузыкальную композицию плоскостного фонтана, а классическая музыка на Главной городской площади в выходные и праздничные дни звучит с 1 мая, - передает "АиФ-Юг".

Большинство произведений в творчестве Глинки – музыка для симфонического оркестра, в которой ему удавалось сочетать смелые выразительные средства с простотой образов, а романсы и песни Глинки - гордость русской классики, композитор писал их на протяжении всей жизни.

Музыка русского композитора прозвучит 7 и 8 августа, - говорится в сообщении.